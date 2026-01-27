京都銘菓として親しまれてきた生八ッ橋に、新たな驚きを添えるスイーツが誕生しました。井筒八ッ橋本舗から登場する「むにゅっとしょこら」は、伝統の枠にとらわれない発想で生まれた新感覚のチョコレート菓子。和と洋がとけ合う独特の食感と味わいは、コーヒーや紅茶と合わせて楽しみたい大人のご褒美にぴったりです。 発想転換で生まれた新食感 「むにゅっとしょこら」は、従来の生八ッ橋とは包み方