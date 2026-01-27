LS クーペ！2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕され、レクサスはコンセプトモデル「LEXUS LS Coupe Concept（レクサス LS クーペ コンセプト）」を世界初公開しました。1989年、トヨタが北米市場に送り出した高級車ブランド「LEXUS（レクサス）」は、初代「LS」をフラッグシップセダンとしてデビュー。その後、LSは高級セダンの象徴として、長きにわ