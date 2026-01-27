佐賀空港がキングダム一色になったー。中国の春秋戦国時代を描いた人気漫画「キングダム」と佐賀県のコラボレーションプロジェクト、「キングダム×（駆ける）佐賀県〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」のオープニングセレモニーが27日、佐賀市の佐賀空港で行われた。3月29日まで、多くの企画が展開される。映画キングダムで成蟜を演じた本郷奏多プロジェクトの内容に驚いていた本郷奏多キングダム作者の原泰久さんは同