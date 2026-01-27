各候補の第一声 衆議院選挙・静岡4区には、自民党の前職・深沢陽一（ふかざわ・よういち）氏、れいわ新選組の新人・鈴木智（すずき・さとる）氏、参政党の新人・高田晃宏（たかだ・あきひろ）氏、国民民主党の前職・田中健（たなか・けん）氏の4人が立候補しました。 【動画】【公示日・静岡4区】前職2人と新人2人出馬で混戦 自民党・深沢陽一氏、れいわ新選組・鈴木智氏、参政党・高田晃宏氏、国民民主党・田中健氏【衆議院選挙