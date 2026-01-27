³Æ¸õÊä¤ÎÁÊ¤¨¤Ï ½°µÄ±¡Áªµó¡¦ÀÅ²¬5¶è¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·¿Í¡¦ÃæÂ¼ÀµÁ±¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Þ¤µ¤è¤·¡Ë»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦ºÙÌî¹ë»Ö¡Ê¤Û¤½¤Î¡¦¤´¤¦¤·¡Ë»á¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦²¼»³°ìÈþ¡Ê¤·¤â¤ä¤Þ¡¦¤«¤º¤ß¡Ë»á¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¸ø¼¨Æü¡¦ÀÅ²¬5¶è¡Û¼¨¤µ¤ì¤¿"ÁªÂò»è" ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÃæÂ¼ÀµÁ±»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ºÙÌî¹ë»Ö»á¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦²¼»³°ìÈþ»á¤¬Î©¸õÊä¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û ¡ãÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦¿·¿Í ÃæÂ¼ÀµÁ±¸õÊä¡ä ¡ÖÀÇ¶â¤Ï¡Ø»È¤¤¤­¤ê