解散から公示まで5日。戦後最短の日程となった今回の衆議院選挙。白鳥教授と植田記者が、それぞれが考える今回の衆院選のポイントを解説しました。 【写真を見る】【専門家分析・記者解説】今回の選挙のポイントは？"総理選択選挙" 静岡県内の注目点【衆議院選挙2026】白鳥教授「総理選択選挙」 ＜法政大学大学院 白鳥教授＞ 今回の選挙は「総理選択選挙」だと思っています。高市首相が「私が総理でいいのかどうか国民に聞きた