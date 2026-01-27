各候補の訴えは 衆議院選挙・静岡6区には、参政党の新人・輦止保教（くるまど・やすのり）氏、自民党の前職・勝俣孝明（かつまた・たかあき）氏、中道改革連合の前職・渡辺周（わたなべ・しゅう）氏の3人が立候補しました。 【動画】【公示日・静岡6区】県内屈指の"激戦区" 今回は3人が争う 参政党・輦止保教氏、自民党・勝俣孝明氏、中道改革連合・渡辺周氏【衆議院選挙2026】 ＜参政党・新人 輦止保教候補＞ 「私は自己責任