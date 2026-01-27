歌舞伎俳優の坂東巳之助さん（36）が、『四国こんぴら歌舞伎大芝居』（4月10日初日〜26日千穐楽）の製作発表記者会見で、初出演する舞台への意気込みを明かしました。巳之助さんは、「“国宝効果”がございますので、初めて歌舞伎をご覧になる方も来てくださるかと思うんですけど、そういった方にもしっかり楽しんでいただけるよう」と話しました。記者会見には、中村雀右衛門さん（70）、尾上松緑さん（50）、坂東新悟さん（35）