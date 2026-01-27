1月27日、公示された衆院選。新潟市北区や秋葉区に加え、新発田市や村上市など県北エリアを含む新潟3区は、これまで接戦を演じてきた中道と自民の前職の6度目の対決に、参政の新人が加わり三つ巴の選挙戦となります。 ■参政党・新人佐久間慶子 候補 新発田市で第一声をあげたのは、参政党の新人・佐久間慶子さんです。【参政・新佐久間慶子 候補】「日本人にとって国が良い方向に行ってないのではないかと、やはり感じ始め