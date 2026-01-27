防衛省は２７日、北朝鮮が同日午後、北朝鮮西岸付近から弾道ミサイル２発を東方向に発射したと発表した。いずれも日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の北朝鮮東岸付近に落下したと推定している。航空機や船舶への被害は確認されていない。北朝鮮が弾道ミサイルを発射したのは今月４日以来で、２０２１年の衆院選公示日にも発射している。韓国軍合同参謀本部も発表した。同省によると、ミサイルが発射されたのは午後３時５４分頃