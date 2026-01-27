衆議院議員選挙が1月27日に公示された。参政党・神谷宗幣代表の「第一声」は東京・千代田区。【映像】参政・神谷代表「第一声」ノーカット神谷代表は党首討論会を引き合いに、「自維vs中道みたいな、この選択ですみたいな雰囲気を作ろうとしている人いましたけど、そんなのね悪魔の選択ですよ。自民党、維新、ダメですね。十分じゃないです。中道、もう生き残りたいだけの野合ですよね。この2択だったら日本に未来ないですよ。