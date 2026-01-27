西武園競輪ナイターＦＩ「東京スポーツ杯」が２７日に開幕。８ＲのＳ級予選では中川誠一郎（４６＝熊本）が本人もびっくりの逃げ切り勝ちで格上の意地を見せた。このレースは高木和仁（５１＝福岡）、松尾透（４０＝福岡）と九州３人の構成で、車番的には?三分戦の一番外?。「メンバーを見た瞬間にヤバイなって思いました。Ｓはどうせ取れないだろうし、スタートで脚を使いながら後ろ攻めになって、抑えに行ったら突っ張られる