【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの巴 日和「Noble Breath」がフルサイズで配信開始。普段の立ち振る舞いから見せる太陽のような明るさと真摯な自分を歌詞に込めて送るミドルバラード楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-巴 日和「Noble Breath」＜収録内容