乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月22日（木）の放送では、1月14日にリリースされた5枚目のアルバム『My respect』に収録されている4期生曲「Fake Doctor」について語りました。乃木坂46の賀喜遥香◆4期生曲「Fake Doctor」注目ポイントは？賀喜：今日の授業は、1月14日にリリースした私たち乃木坂46の5枚目のアルバム『My respect』の