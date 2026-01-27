ドル円急落、一時１５３円台前半その後の反発も限定的＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル円が急落した。東京市場からロンドン序盤にかけては反発の流れが続き、154.88付近まで高値を伸ばした。しかし、155円には届かず上値が重くなった。そして、154.50付近を割り込むと一気に153.19レベルまで急落。その後一時154円台を回復も再び153円台後半へと軟化している。クロス円も同様の値動きで急激に下落した。ユー