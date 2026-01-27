２６日、年越し用品を選ぶ客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月27日】春節（旧正月）を前に、中国福建省武夷山市では商店や市場が「年貨」と呼ばれる年越し用品を買い求める客でにぎわい、お祝いムードが高まっている。２６日、年越し用品を選ぶ客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２６日、年越し用品を選ぶ客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）