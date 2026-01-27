昨年のM―1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。昨年8月に結婚した愛妻とのなれそめを明かす場面があった。赤木は20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所2時間スペシャル」（後9・00）で、昨年8月に結婚したことを電撃発表していた。司会の明石家さんまからプロポーズのシチュエーションを聞かれた赤木は、「ディズ