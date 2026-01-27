男子シングルス準々決勝でプレーするカルロス・アルカラス＝メルボルン（AP＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第10日は27日、メルボルンでシングルス準々決勝が行われ、男子は第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）第3シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が勝って準決勝に進んだ。女子は第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、第12シードのエリナ・スビトリナ（ウクライナ）が4強入りし