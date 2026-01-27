新潟5区は三つ巴の戦いになりました。自民党と中道改革連合の争いに参政党が割って入ります。 新潟5区 新潟5区から立候補したのは、届け出順に中道改革連合の前の議員・梅谷守候補。参政党の新人・高野直行候補。自民党の元議員・高鳥修一候補の3人です。上越市や十日町市、南魚沼市などを選挙区とする新潟5区。有権者は約33万5000人です。3期目を目指す中道改革連合の梅谷守候補。公明党と立ち上げた新党から出馬します。「生