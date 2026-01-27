（台中中央社）国防部（国防省）は27日、旧正月（今年は2月17日）期間の戦備状況を国民に理解してもらうため、中部・台中市の新社竜翔駐屯地で実施した陸軍の演習を報道陣に公開した。国産の地対空ミサイル「陸射剣2型」や高機動ロケット砲システム「ハイマース」が、この時期の演習としては初めて披露された。演習は陸軍第十軍団指揮部が、諸兵科連合第586旅団や砲兵第58指揮部、航空第602旅団などを統合して実施した。中国の侵攻