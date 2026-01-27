「今回もキャプテン総選挙にてキャプテンをさせていただくことになりました」１月27日、町田の公式サイトを通じて、昌子源が報告。「今年は昨年と違い、数名のキャプテン、副キャプテン候補選手の名前が挙がり、チームとしてリーダーをやっていける選手が多いことを表した結果だったと感じています」という。「そしてキャプテン・副キャプテン以外の選手も、それぞれの角度で引っ張っていけるチームになってきています。プレーで