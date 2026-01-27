中国外交部の郭嘉昆報道官は1月27日の定例記者会見で、日本で暮らしていた双子パンダの帰国について、「同件について、中国側はすでに何度も回答した。日本で暮らしていたジャイアントパンダの「暁暁（シャオシャオ）」「蕾蕾（レイレイ）」は中日間の協議に基づき、本日（27日）中国へ帰国の途に就いた。中国側はこれまで通り、日本の人々がパンダを見るために中国を訪れることを心から歓迎する」と述べました。（提供/CRI）