［ドキュメント２６衆院選］衆院選が公示された２７日、第一声を上げた与野党党首の動きからは、戦略や思惑がにじんだ。「こんな雪だらけの難路を歩きながら投票所に行く。とても大変なことだ」氷点下まで冷え込んだ午前、青森県弘前市に立った中道改革連合の野田共同代表がこのタイミングでの衆院解散・総選挙をこう批判した。厚手の手袋をはめた聴衆からは拍手が起き、「そうだ」とのかけ声も上がった。報道各社の世論