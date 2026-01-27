「サード」「橋のない川」「絵の中のぼくの村」などで知られる映画監督の東陽一さんが21日に亡くなっていたことが27日、分かった。91歳。映画監督の井坂聡氏が同日、Facebookを更新し、東さんを追悼した。井坂監督は「師匠である東陽一監督が、1月21日に亡くなったとの報せが届きました。享年91歳でした」と報告、東さんの写真を公開した。「20代の最後にお会いしてから、特に30代では公私ともに本当に濃密なお付き合いをさせてい