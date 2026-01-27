Image: NexPhone ケルベロスといったものか、鵺といったものか…。「NexPhone」は、スマートフォンでありミニPCという、とんでもないコンセプトの製品です。モバイルでも使えますし、モニターにつなげばPCとしても使えます。スマホOSとPC OSが共存しているのが最大の特徴です。Android、Linux、そしてWindows 11と3つのOSをネイティブに使い分けられる設計になっています。本気でスマホとPC