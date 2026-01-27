曲を作る時はメロディーだけではなく、そのメロディを支えるコード(和音)進行も非常に重要です。しかし、コード進行のパターンは無数に存在し、検索して参照するのはかなり大変です。ブラウザから無料で使うことができる「ChordCraft」はシンプルかつ直感的なUIでコード進行を作成・編集できるウェブアプリで、手元に楽器がなくてもさまざまな定番のコード進行を確認・編集できるほか、MIDIファイルにエクスポートすることも可能で