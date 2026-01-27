モーニング娘。の野中美希（２６）が、１月から２月に開催される４公演を欠席することになった。腰椎椎間板ヘルニアのため当面の間、ダンス・パフォーマンス及び長距離の移動を控えることを同グループの公式ＨＰで公表した。公式ＨＰでは「『腰椎椎間板ヘルニア』の影響により先日のコンサートをお休みしたメンバーの野中美希につきまして、あらためて医療機関で再診を受けた結果、当面の間、ダンス・パフォーマンスおよび長距