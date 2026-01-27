ボートレース住之江の「第67回ホワイトベア競走」が、27日に開幕した。今節の選手班長を務める地元・大阪支部の沢田昭宏（39）。初日6Rは2コースから差し、道中は河内一馬に迫ったが惜しくも及ばず3着。「伸びに寄せて反応はあったけど、曲がれないですね。残念ながら（苦笑い）」前節の若松（18〜22日）は優勝戦1号艇ながら中ヘコみのスリット隊形になり柳生泰二のカド捲りに沈んで5着。それでも「得点率トップで予選を終