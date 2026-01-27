ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「ゾンビたばこ」使用か 逮捕 スペシャリスト デート 薬物 神村学園 ゾンビ 広島東洋カープ 鹿児島県 広島県 医療 読売新聞オンライン 「ゾンビたばこ」使用か 逮捕 2026年1月27日 20時58分 リンクをコピーする 「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、広島県警は２７日、プロ野球・広島東洋カープの選手、羽月隆太郎容疑者（２５）（広島市中区）を医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の疑いで逮捕した。羽月容疑者は「使った覚えはない」と容疑を否認しているという。発表では、羽月容疑者は昨年１２月１６日頃、国内で若干量のエトミデートを摂取した疑い。同日、関係者から１１０番があり、広島市 記事を読む おすすめ記事 御嶽山噴火めぐる裁判 遺族側の敗訴が確定 国と長野県の賠償責任認めず 最高裁 2026年1月23日 10時47分 ぬいぐるみに発信機…自宅特定か 水戸ネイリスト殺害事件 2026年1月23日 20時47分 小笠原道大氏 移籍先巨人で高橋由伸が「小笠原さん、それダメ…」 NGだった当時大流行ファッションとは 2026年1月26日 15時44分 『リブート』“早瀬”鈴木亮平、まさかの人物との対面にあ然 ネットも驚き「修羅場すぎる」「ホラー展開」（ネタバレあり） 2026年1月26日 6時0分 水戸市ネイリスト殺害事件 発信機入ったぬいぐるみ贈り自宅特定か 2026年1月23日 8時39分