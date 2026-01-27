ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、広島県警は２７日、プロ野球・広島東洋カープの選手、羽月隆太郎容疑者（２５）（広島市中区）を医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の疑いで逮捕した。羽月容疑者は「使った覚えはない」と容疑を否認しているという。発表では、羽月容疑者は昨年１２月１６日頃、国内で若干量のエトミデートを摂取した疑い。同日、関係者から１１０番があり、広島市