昨年の「Ｍ―１グランプリ２０２５」の王者「たくろう」のきむらバンドと赤木裕が２７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。「Ｍ―１」優勝直後に赤木が体調不良でダウンしたことを振り返る一幕があった。今回は「病院が苦手な有名人ＳＰ」。「僕らＭ―１取らせていただいて、チャンピオン史上最速で相方が体調不良で休んだんですよ」と話し出したきむら。赤木が「Ｍ―１チャンピオンにな