広島県警は２７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで、広島・羽月隆太郎容疑者（２５）を逮捕した。本人は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。球団は、事実関係の確認を含めて対応に追われている。逮捕容疑は２０２５年１２月１６日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。エトミデートとは、もともとは鎮痛剤や麻酔導入剤として使用される国内未承認の医薬品成分