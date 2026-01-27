今回の衆院選に立候補した女性は313人で、これまで最多だった前回2024年衆院選の314人と同水準だった。比率は前回より1.0ポイント増え、過去最高の24.4％となった。ただ18年に成立した「政治分野の男女共同参画推進法」は候補者数の男女均等を目指すと掲げており、引き続き各党の自主的な取り組みが求められる。政党別の女性候補数は参政党が最も多く、190人中82人（43.2％）。次いで共産党が176人中67人（38.1％）だった。