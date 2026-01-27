衆院選に立候補した新人は728人で、前回から109人減った。国民民主、共産、参政各党は積極的に擁立した。一方、異例の超短期決戦となったため、立候補の準備が間に合わなかった可能性もありそうだ。全候補に占める新人の割合は56.7％で、前回より5.6ポイント減った。国民民主の新人は104人中74人で71.2％、共産党は176人中160人で90.9％、参政は190人中187人で98.4％に上った。自民党の新人は337人のうち85人で25.2％、中道