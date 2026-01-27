お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（４７）が２７日、都内で新刊コミックエッセー「静夫さんと僕」の発売記念イベントを行った。２０２３年に刊行され、幅広い世代から反響を呼んだエッセー「静夫さん―」をコミカライズ。塙の義理の父・静夫さんとの日常をつづったハートウォーミングな作品となっている。２年前から製作した力作に対し点数を求められると「１００点ですね。先ほど改めて読んだんですけど、マイナスするものが一