セルティックは27日、同クラブに所属する日本代表FW山田新がプロイセン・ミュンスター（ドイツ2部）にレンタル移籍することを発表した。現在25歳の山田は川崎フロンターレの下部組織出身。桐蔭横浜大学への進学後、2023年から川崎Fに正式入団した。センターフォワードを主戦場としながら2年半にわたって活躍を続け、2024明治安田J1リーグでは日本人トップタイとなる19ゴールを記録。2025年7月に開催された東アジアE-1サッカー