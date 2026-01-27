売掛金を回収する目的で客の女性に売春行為をさせたとして、ホストの男が逮捕されました。 風営適正化法違反の疑いで逮捕されたのは名古屋市中区栄のホストクラブ「ＹｕｎｉｃｕＳ」の従業員の男（30）です。 警察によりますと男は、女性客（39）に対して、売掛金の支払いを求めて三重県四日市市内の駐車場で、「大好きだよ」「俺にはお前しかいない」などと誘惑し、売春行為をさせた疑いがもたれています。