２３日、孟連ダイ族ラフ族ワ族自治県のアボカド栽培拠点で、実った状態のアボカドを検査する税関職員。（昆明＝新華社配信／呉雲章）【新華社昆明1月27日】中国雲南省普洱（ふじ）市孟連ダイ族ラフ族ワ族自治県産の新鮮なアボカド1.5トンがこのほど、税関検査を経て、タイとマレーシアに出荷された。同自治県産アボカドの東南アジア諸国連合（ASEAN）向け初の輸出となる。今回輸出されたアボカドは、自治県内にある標準