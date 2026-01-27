セルフケアへの意識が高まる今、頭皮から整えるケアに注目が集まっています。SINN PURETÉ(シンピュルテ)の人気アイテム「ハートロック スカルプブラシ」から、待望のソフトタイプが誕生しました。やさしい使い心地で、日々の疲れを感じやすい頭皮を心地よくケア。自宅にいながら本格的なヘッドスパ体験を叶え、毎日のシャンプータイムを癒しの時間へと導いてくれます。 やさしくほぐす新感覚スカルプケア 新