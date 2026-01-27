スペイン・サッカー連盟のロウサン会長は26日、スペイン、ポルトガル、モロッコで共催される2030年ワールドカップ（W杯）の決勝はスペインで開催されると述べた。26日、複数の欧州メディアが報じた。国際サッカー連盟（FIFA）の公式発表ではなく、ロウサン会長が希望を表明しただけだと伝えた地元メディアもある。30年大会は第1回ウルグアイ大会から100周年となるのを記念し、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも特別に1