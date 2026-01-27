人気子役・木村優来（９）がテレビ朝日系「おコメの女ー国税局資料調査課・雑国室ー」第４話に出演することが分かった。佐野勇斗演じる笹野耕一の幼少役。木村は昨年のＮＨＫ朝ドラ「あんぱん」で柳井嵩（北村匠海）の幼少役を演じて話題に。１８日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第３話で、池松壮亮演じる藤吉郎（のちの豊臣秀吉）の幼少役を演じていた。仲野演じる小一郎（のちの豊臣秀長）の幼少役は、同じく