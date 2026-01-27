今回の選挙戦は一騎打ちの構図はなく、全選挙区で3人以上が立候補し与野党が入り乱れる混戦となっています。 新潟2区 新潟市2区から立候補したのは、届け出順に参政党の新人・平井恵里子候補、日本維新の会の新人・金井典子候補、自民党の前の議員・国定勇人候補、中道改革連合の前の議員・菊田真紀子候補の4人です。今回の選挙戦では物価高への対策として多くの候補が消費税の減税に言及しています。参政党の新人・平井恵里子