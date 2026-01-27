中国全土の鉄道の新ダイヤが26日に実施された。中国新聞網が伝えた。今回のダイヤ改正により、北京市と陝西省延安市を結ぶ高速鉄道が初めて運行されることとなり、北京西駅から延安駅の所要時間は最速で5時間42分に短縮された。（提供/人民網日本語版・編集/KM）