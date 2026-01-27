Nintendo Switch用のゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』と、レゴランド・ジャパンの目の前に位置する、名古屋シーライフ水族館がコラボレーションした企画「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館海の生きもの ふれあい展」が、1月30日（金）から5月11日（月）まで、期間限定で開催される。【写真】『あつ森』×名古屋シーライフ水族館かわいすぎるコラボ限定グッズ一覧■アクティビティが充実！今回開催さ