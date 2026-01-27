人気漫画「キングダム」1〜77巻の全ページが27日、佐賀市の海沿いにある「干潟よか公園」の防波堤に張り出された。300メートル超を歩くと全て読める。3月29日まで。作者の原泰久さんが佐賀県出身の縁で、県とコラボしたプロジェクトの一環。佐賀空港の愛称を「佐賀キングダム空港」にするなど多くの企画を展開している。防波堤では、過激な戦闘シーンは佐賀産ののりのイラストで隠し、見えないように「自主規制」している。