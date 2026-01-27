大学生のストリートダンスワールドカップに日本代表で出場し、２連覇を果たした群馬県伊勢崎市出身の内山怜音さんが伊勢崎市の臂市長を訪れ、優勝を報告しました。 伊勢崎市役所を訪れたのは、伊勢崎市出身で群馬大学４年生の内山怜音さんと、群馬ブレイクダンス連盟の田所孝則会長です。 内山さんは去年１２月、台湾で行われた「大学ストリートダンスワールドカップ」に日本代表の主将として出場し、見