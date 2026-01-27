サッカーＪ３のザスパ群馬は、来月から始まるシーズンを前に群馬県前橋市内で必勝祈願を行い、監督や選手らが飛躍を誓いました。 前橋東照宮で行われた必勝祈願には細貝萌社長をはじめ、沖田優監督や選手、チームスタッフが出席しました。 ザスパは昨シーズン終盤に６連勝して１２勝１０分け１６敗、勝ち点４６で１４位でフィニッシュ。今シーズンはスローガンに「挑戦の先へ」を掲げ、奈良