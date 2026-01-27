群馬県庁 群馬県内でインフルエンザの患者が増えたとして県は２７日、注意報を再発令しました。インフルエンザ注意報の再発令は１９９９年４月の調査開始以来、初めてだということです。 県によりますと、今月１９日から２５日までの１医療機関あたりのインフルエンザ患者の報告数は１０．０４人で、国の基準である１０人を超えたことから２７日付けでインフルエンザ注意報を再発令しました。再発令は１９９９年４月の調査