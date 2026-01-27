衆議院選挙は、２７日に公示されました。群馬県内５つの小選挙区には、１７人が立候補し１２日間の真冬の選挙戦に突入しました。 群馬１区は、自民党・前職の中曽根康隆さん、共産党・新人の店橋世津子さん、中道改革連合・新人の河村正剛さんの３人が立候補しました。 ２区は、国民民主党・新人の原和隆さん、自民党・前職の井野俊郎さん、無所属で元職の石関貴史さん、共産党・新人の高橋保さん、日本保守党・新人の伊藤純子さ