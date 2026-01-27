藤岡市＝２６日午前＝ ２５日に群馬県藤岡市で発生した山林火災は現在も延焼中で、これまでに約５２ヘクタールを焼きました。なお、鎮火のメドは立っていません。 今月２５日の午前８時すぎ、藤岡市上日野で発生した山林火災は２７日で３日目を迎えました。 県によりますと、消火活動は、２７日午前７時すぎから再開され、群馬や埼玉の防災ヘリをはじめ、災害派遣を要請された自衛隊のヘリで上空から散水しました。