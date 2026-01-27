静岡県沼津市の小中一貫学校の生徒が、防災学習の成果として通学エリアに絞った防災アプリを作りました。近所の住民を助けたいという、生徒たちの思いが詰まっています。 【写真を見る】"近所の住民を助けたい" 防災アプリ「うらぼう」沼津市の小中一貫学校の生徒が現地を歩いて開発【わたしの防災】地域住民80人が操作学ぶ ＜教諭＞ 「防災頭巾のアイコンになっております。アプリをインストールすると画面に『うらぼう